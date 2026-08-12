Σίνδος: Τι είπε στον εισαγγελέα ο 59χρονος που συνελήφθη για έξι εμπρησμούς -«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά» - iefimerida.gr

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο.

Ο άνδρας, που πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την Παρασκευή, φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος και να ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας τις πράξεις τους στο γεγονός ότι είχε μπουχτίσει από τη δουλειά.

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«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» φέρεται να είπε ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega.

Τι υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας για τον 59χρονο

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον AΝΤ1 για τη φωτιά που ξέσπασε στη Σίνδο, αλλά και τη σύλληψη του 59χρονου, που «έσπασε» ενώπιον των αστυνομικών που τον ανέκριναν και ομολόγησε τις πράξεις του.

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«Εχθές το απόγευμα (σ.σ. Τρίτη) διερχόμουν από το σημείο, είδα τους καπνούς, σταμάτησα και εγώ, όπως και άλλοι άνθρωποι στο σημείο, μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, και την ώρα που ήρθε η πυροσβεστική και είχε αρχίσει την κατάσβεση της φωτιάς, εκείνη τη στιγμή είδα να περνάει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος έβαλε φωτιά στη Σίνδο

Η δράση του 59χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στα σχετικά πλάνα φαίνεται το μπλε αυτοκίνητό του να διασχίζει την οδό Πόντου και να σταματάει στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια, διακρίνεται να βγαίνει από το όχημα, να κινείται προς την ξερή βλάστηση, να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

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Στη συνέχεια, απομακρύνεται και την ώρα που μπαίνει στο όχημά του διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί από την πυρκαγιά.