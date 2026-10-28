Το σημείωμα που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο το Διαδίκτυο -Τι έγραφε, γιατί το «κόλλησαν» στο παρμπρίζ - iefimerida.gr

Τα «αγανακτισμένα» και τα χιουμοριστικά σημειώματα σε παρμπρίζ αυτοκινήτων γνωρίζουν τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεχωρίζει η ευγένεια του συντάκτη.
Η εύρεση κενής θέσης στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στις μεγάλες πόλεις αποτελεί ένα γνωστό και πάγιο πρόβλημα που υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο πολλών οδηγών καθημερινά.
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