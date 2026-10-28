 Το σημείωμα που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο το Διαδίκτυο -Τι έγραφε, γιατί το «κόλλησαν» στο παρμπρίζ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Το σημείωμα που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο το Διαδίκτυο -Τι έγραφε, γιατί το «κόλλησαν» στο παρμπρίζ

Σημείωμα
Το σημείωμα που βρήκε οδηγός στο αυτοκίνητό του
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα «αγανακτισμένα» και τα χιουμοριστικά σημειώματα σε παρμπρίζ αυτοκινήτων γνωρίζουν τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεχωρίζει η ευγένεια του συντάκτη.

Η εύρεση κενής θέσης στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στις μεγάλες πόλεις αποτελεί ένα γνωστό και πάγιο πρόβλημα που υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο πολλών οδηγών καθημερινά.

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