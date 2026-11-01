Δημητρακόπουλος για το σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου στους αστυνομικούς: «Ήταν μια επιπόλαιη ενέργεια» - iefimerida.gr

Την ύπαρξη σημειώματος που φέρεται να άφησε στο σπίτι του ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, με αποδέκτες τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε ότι έγραψε το σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης».

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«Είναι αλήθεια. Το διάβασα στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και τον ρώτησα αν ισχύει. Τα έχασε εκείνη τη στιγμή και, αφού σκέφτηκε, μου είπε "ναι, το έχω γράψει". Μου παραδέχτηκε ότι υπάρχει αυτή η εγγραφή με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, περιγράφοντας τη συνομιλία που είχε με τον επιχειρηματία.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε από τον εντολέα του να του εξηγήσει γιατί έκανε αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θεωρεί τον υπουργό άτεγκτο, απροσπέλαστο και έντιμο, ωστόσο πιστεύει ότι τον έχει στοχοποιήσει και, για τον λόγο αυτό, επιθυμεί την αποχώρησή του.

Σε ό,τι αφορά την απόφασή του να αφήσει το σημείωμα στο σπίτι του, ο κ. Δημητρακόπουλος εκτίμησε πως ενδεχομένως ήθελε να μεταφέρει το δικό του μήνυμα στις Αρχές, σε περίπτωση που συλλαμβανόταν.

«Πιστεύω ότι το άφησε, γιατί λέει και άλλα, ώστε, αν ποτέ υπάρξει σύλληψη, να υπάρχει και κάτι δικό του», δήλωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί επιπόλαιη την κίνηση του εντολέα του, απάντησε χαρακτηριστικά: «Επιπόλαιη ενέργεια».