 Το σημείο του δρόμου που απαγορεύεται η προσπέραση -Γιατί κινδυνεύεις με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος
ΕΛΛΑΔΑ

Το σημείο του δρόμου που απαγορεύεται η προσπέραση -Γιατί κινδυνεύεις με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος

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Διάβαση πεζών
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί όταν προσπερνούν σε διάβαση πεζών

﻿Ιδιαιτέρως προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί όταν προσεγγίζουν διαβάσεις πεζών καθώς μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με βαρύτατα πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης τους για έναν μήνα.

Η οδήγηση στα αστικά κέντρα και κυρίως στις πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις είναι πράγματι μια απαιτητική διαδικασία καθώς οι συχνές διασταυρώσεις, τα αναρίθμητα φανάρια, οι διαβάσεις πεζών και η συχνή αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

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