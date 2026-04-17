Μυστήριο με τη νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: Το ραντεβού με τον Ιταλό στο διαμέρισμα, η «βουτιά» στον ακάλυπτο -Το σημείο της τραγωδίας - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση της 30χρονης που σκοτώθηκε, πέφτοντας από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στις φωτό και το βίντεο του Γιώργου Σόμπολου για το iefimerida.gr διακρίνεται το σημείο της τραγωδίας, όπου η 30χρονη, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βούτηξε στο κενό, αφού έσπασε ένα τζάμι στις σκάλες του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της στον ακάλυπτο.

Οι Αρχές ερευνούν τι σχέση είχε ο άνδρας που βρισκόταν στο διαμέρισμα με την πτώση της 30χρονης, καθώς λίγο πριν από το τραγικό συμβάν οι γείτονες άκουσαν φωνές και τσακωμούς.

Το ηχητικό ντοκουμέντο από το διαμέρισμα στο κέντρο της ΑΘήνας

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που έφεραν στο φως το Action24 και ο ANT1, η 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αιθιοπία ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα να ανοίξει. Aκούγεται να λέει κάτι σαν «honey open», χωρίς να είναι απολύτως σαφές.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω dating app -Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να είχαν κλείσει ραντεβού μέσω dating app.

Για τον θάνατο της 35χρονης προσήχθη ο 45χρονος Ιταλός ο οποίος ήταν μαζί της στο διαμέρισμα. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα σενάρια.