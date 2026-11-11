 «Σηκώνεται» ο νέος γίγαντας της Αθήνας -Πού κατασκευάζεται το μεγαλύτερο parking της Ελλάδας με τους 7 ορόφους και τις 3.300 θέσεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

«Σηκώνεται» ο νέος γίγαντας της Αθήνας -Πού κατασκευάζεται το μεγαλύτερο parking της Ελλάδας με τους 7 ορόφους και τις 3.300 θέσεις

Πάρκινγκ αεροδρόμιο
Το 2027 θα είναι έτοιμο το νέο πολυώροφο πάρκινγκ του αεροδρομίου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στη χώρα, με τις νέες εικόνες από το εργοτάξιο να αποκαλύπτουν πως το εντυπωσιακό έργο αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο εργοτάξιο για την κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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