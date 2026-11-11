«Σηκώνεται» ο νέος γίγαντας της Αθήνας -Πού κατασκευάζεται το μεγαλύτερο parking της Ελλάδας με τους 7 ορόφους και τις 3.300 θέσεις - iefimerida.gr

Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στη χώρα, με τις νέες εικόνες από το εργοτάξιο να αποκαλύπτουν πως το εντυπωσιακό έργο αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο εργοτάξιο για την κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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