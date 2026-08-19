Σίφνος: Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου -Τι «δείχνει» το νέο βίντεο ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Τα νέα στοιχεία για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο εξετάζουν οι Αρχές, ώστε να διακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πτώσης.

Χθες ήρθε στη δημοσιότητα και νέο βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές λίγο πριν από την πτώση. Σε αυτό το βίντεο, το Bell 206 φαίνεται να πετάει κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά φαίνεται να σταματάει στον αέρα, αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συντρίβεται στο έδαφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά τη συντριβή ξεσπά φωτιά (στο βίντεο φαίνεται κάτω αριστερά στην οθόνη).

Όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, ως πολύ πιθανό σενάριο θεωρείται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο και το ελικόπτερο να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.

Δείτε το νέο βίντεο:

Επείγουσα επιστολή για ελέγχους στα ελικόπτερα Bell 206 από την ΑΠΑ

Με αφορμή το δυστύχημα στη ﻿Σίφνο﻿ που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας﻿.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η ΑΠΑ, με επιστολή της προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητεί να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Η επιστολή εστάλη με αφορμή την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο πιθανά σενάρια της συντριβής

Οι Αρχές έχουν καταλήξει σε δύο πιθανά σενάρια για το δυστύχημα. Το πρώτο είναι η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, ενώ, σύμφωνα με πραγματογνώμονες, εξετάζεται ως δεύτερο σενάριο ένα πιθανό πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ποιοι είναι οι τρεις νεκροί

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου.

Πρόκειται για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον 31χρονο Alexander Cromie και την 30χρονη σύζυγό του Marie Ebert.

Οι δυο τους ζούσαν στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.

Ο Alex Cromie ήταν στέλεχος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο. Μάλιστα, κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα που παρείχε υπηρεσίες για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ συνδράμουν και στελέχη της ΔΑΟΕ.