Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο -Το βίντεο ντοκουμέντο και τα σενάρια που εξετάζονται - iefimerida.gr

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής, ελληνικής καταγωγής, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το ERTnews, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της μοιραίας πτώσης. Αρχικά το ελικόπτερο φαίνεται να έχει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη από τη συντριβή και βγαίνει πυκνός καπνός.

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«Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από τον χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης», δήλωσε στο ERTnews ο Αντώνης Ζαμπέλης, κάτοικος του νησιού.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης, είπε: «Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν τον θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, πολύ δυνατό θόρυβο».

Δείτε φωτογραφίες ντοκουμέντα του iefimerida από το σημείο του μοιραίου δυστυχήματος

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Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να συντριβεί στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να προσγειωθεί.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη κατά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση. Ακολούθησε, ωστόσο, σιγή ασυρμάτου για μερικά δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Πρόκειται για μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

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Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο η τελική απάντηση αναμένεται από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούνται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Επίσης, ο 55χρονος χειριστής ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και μετά την αποστρατεία του συνέχισε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.