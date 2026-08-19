 Σίφνος: Σε επίπεδο εξειδικευμένης προανάκρισης η έρευνα για την πτώση του ελικοπτέρου -Αναλαμβάνει το ελληνικό FBI - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Σε επίπεδο εξειδικευμένης προανάκρισης η έρευνα για την πτώση του ελικοπτέρου -Αναλαμβάνει το ελληνικό FBI

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σκιάθο
Φωτογραφία: INTIME NEWS / © Intime p.a.
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περνάει, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η προανάκριση για το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στα Εξάμπελα της Σίφνου.

Η εξέλιξη αυτή, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την αναβάθμιση της έρευνας σε επίπεδο εξειδικευμένης προανάκρισης, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να φωτίσουν κάθε πτυχή του δυστυχήματος, από τα τεχνικά δεδομένα και τις συνθήκες της πτήσης έως τις ευθύνες και τις ενδεχόμενες παραλείψεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με την τραγωδία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, με κατεπείγουσα εισαγγελική παραγγελία, επισημαίνεται ότι η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία.

Παράλληλα, προβλέπεται η συνδρομή νομίμως διορισμένων πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των οικογενειών των θυμάτων.

Στο μικροσκόπιο ασφαλιστικές εταιρείες, ακόμη και πρεσβείες

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο σημείο της συντριβής.

Θα απαιτηθούν μια σειρά από ενέργειες που προϋποθέτουν ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαρκή αλληλογραφία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους αρμόδιους φορείς.

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Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, ξένες πρεσβείες και ασφαλιστικές εταιρείες, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον όγκο και την πολυπλοκότητα της προανακριτικής διαδικασίας.

Άλλωστε, το ελληνικό FBI είχε αναλάβει και την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.

Παράλληλα, προβλέπεται η συνδρομή του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς και οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας κριθεί απαραίτητη στην πορεία της έρευνας.

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