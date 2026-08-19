Σίφνος: «Τα σώματά τους ήταν ακέραια» -Τι είπε για τον πιλότο ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της τραγωδίας - iefimerida.gr

Λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ μετέδωσε γενικός γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο που σημειώθηκε στο νησί και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων.

Ειδικότερα, ο κ. Σωμαράκης ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, μιλώντας στο Mega σημείωσε ότι ο ίδιος βρισκόταν σε εφημερία όταν τον κάλεσαν.

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«Εκτός από το ΕΚΑΒ, που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, με κάλεσαν από πέντε μεριές οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές ούτως ή άλλως για να τρέξω με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ήταν ήδη αργά» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί».

« Όλα τα σώματα ήταν ακέραια - Δεν είχαν διαμελιστεί»

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Σωμαράκης επεσήμανε: «Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί».

«Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματα τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν διαμελιστεί, που σημαίνει ότι και η πτώση ήταν κάπως ομαλή» τόνισε ο κ. Σωμαάκης και συμπλήρωσε:

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«Προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50μέτρα. Αν ήταν ίσιο μέρος ίσως να προσγειωνόταν. Οι άνθρωποι θα σωζόντουσαν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε» τόνισε καταληκτικά ο γενικός γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου.