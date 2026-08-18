Σίφνος: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου -Τα σενάρια που εξετάζονται για το τραγικό δυστύχημα - iefimerida.gr

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων.

Στο νέο βίντεο, φαίνονται με καλύτερη ανάλυση τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται στον αέρα και να πέφτει απότομα στο σημείο όπου εντοπίστηκε. Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά (στο βίντεο φαίνεται κάτω αριστερά στην οθόνη), με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να σπεύδουν στο σημείο.

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Δείτε το νέο βίντεο:

Επείγουσα επιστολή για ελέγχους στα ελικόπτερα Bell 206 από την ΑΠΑ

Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το δυστύχημα στη ﻿Σίφνο﻿ που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Ειδικότερα, η ΑΠΑ, με επιστολή της προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητεί να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

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Η επιστολή εστάλη με αφορμή την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

Τα δύο πιθανά σενάρια της συντριβής

Οι Αρχές έχουν καταλήξει σε δύο πιθανά σενάρια για το δυστύχημα. Το πρώτο είναι η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, ενώ, σύμφωνα με πραγματογνώμονες, εξετάζεται ως δεύτερο σενάριο ένα πιθανό πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ποιοι είναι οι τρεις νεκροί

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου.

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Πρόκειται για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον 31χρονο Alexander Cromie και την 30χρονη σύζυγό του Marie Ebert.

Οι δυο τους ζούσαν στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.

Ο Alex Cromie ήταν στέλεχος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο. Μάλιστα, κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα που παρείχε υπηρεσίες για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions).

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ συνδράμουν και στελέχη της ΔΑΟΕ.