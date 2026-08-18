Σίφνος: Ηλικίας 31 και 30 ετών οι νιόπαντροι που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου -Στο νησί αστυνομικοί της ΔΑΟΕ - iefimerida.gr

Συνδρομή στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τη συντριβή του ελικοπτέρου, παρέχει η ΔΑΟΕ, καθώς δύο αστυνομικοί θα μεταβούν στο νησί.



Επίσης, στη Σίφνο μεταβαίνει ο διοικητής της Μήλου καθώς και κλιμάκιο από τη Σύρο, και συγκεκριμένα ο διευθυντής Κυκλάδων και ο διευθυντής Ασφάλειας μαζί με άλλα δύο άτομα.



Όσον αφορά τα θύματα, ο άνδρας ήταν 31 ετών και η κοπέλα 30, ενώ ο πιλότος είχε γεννηθεί το 1973.

Οι δύο νέοι από τη Βρετανία είχαν μόλις παντρευτεί και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από το νησί της Σίφνου.