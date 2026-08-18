Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που έχασε τη ζωή του από την πτώση του ελικοπτέρου - iefimerida.gr

Νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, μετά την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σίφνο.

Καθώς οι σοροί έχουν υποστεί εγκαύματα, η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω εξέτασης DNA. Για τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες, η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες πρεσβείες, καθώς δεν υπάρχουν συγγενείς τους στο νησί.

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Το ζευγάρι από τη Βρετανία που έχασε τη ζωή του σε παλαιότερη φωτογραφία

Πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πτώσης θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΔΟΑΣΑΜ, ενώ έχει γίνει η πρώτη αυτοψία από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, καθώς στο σημείο εκδηλώθηκε φωτιά μετά την πτώση του ελικοπτέρου.

Σίφνος: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή της Σίφνου, περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο.

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Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή περιέγραψαν στις Αρχές τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, αναφέροντας ότι είδαν το ελικόπτερο να κάνει περιστροφές στον αέρα, σαν να «φέρνει σβούρες», και στη συνέχεια να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται πλέον όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι προκάλεσε την πτώση, από την κατάσταση του ελικοπτέρου και τις συνθήκες της πτήσης μέχρι τις μαρτυρίες όσων βρέθηκαν κοντά στο σημείο.

Ηλικίας 30 και 31 ετών το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Σίφνο

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου.

Οι νέοι από τη Βρετανία που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert.

Οι δυο τους ζούσαν στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από το νησί της Σίφνου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.

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Ο Alex Cromie ήταν στέλεχος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο. Μάλιστα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα που παρείχε υπηρεσίες για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions).

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους. Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Blackstone.