Επείγουσα οδηγία της ΑΠΑ για τα ελικόπτερα «Bell 206» μετά το δυστύχημα στη Σίφνο: Ζητάει ελέγχους στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση - iefimerida.gr

Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αφορμή το δυστύχημα στη ﻿Σίφνο﻿ που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ΑΣΑ έδωσε επείγουσα οδηγία για ελέγχους στα ελικόπτερα τύπου BELL 206 μετά το δυστύχημα στη Σίφνο, κυρίως για ελέγχους στον πίσω έλικα. Οι πρώτες ενδείξεις για το δυστύχημα στη Σίφνο παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα.

Το ελικόπτερο, που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο, συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το είδαν να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα («να φέρνει σβούρες») πριν από την πτώση του.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος και ένα νεόνυμφο ζευγάρι από το Λονδίνο, ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του, Marie Ebert.

Η ΕΛΑΣ επιβεβαίωσε την πτώση του ελικοπτέρου Bell 206 και τον απανθρακωμένο απεγκλωβισμό των τριών επιβαινόντων. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Μήλου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. για τα αίτια της πτώσης.

Ειδικότερα, η ΑΠΑ, με επιστολή της προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητεί να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

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Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Η επιστολή εστάλη με αφορμή την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

Σε μηχανική βλάβη παραπέμπουν οι πρώτες ενδείξεις για το δυστύχημα στη Σίφνο

Νωρίτερα η ΕΡΤ, επικαλούμενη πηγές της ΑΠΑ, μετέδωσε ότι υπάρχουν

ενδείξεις που παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη, καθώς στο ελικόπτερο που έπεσε στη Σίφνο εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα στον ουραίο έλικα.

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Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, ένα τέταρτο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Τα δύο πιθανά σενάρια της συντριβής

Το ένα πιθανό σενάριο είναι η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, ενώ, σύμφωνα με πραγματογνώμονες, εξετάζεται ως δεύτερο σενάριο ένα πιθανό πρόβλημα υγείας του χειριστή.



Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, έκανε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη.

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.



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Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.



«Το ελικόπτερο έφερνε σβούρες στον αέρα»

Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή της Σίφνου, περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή περιέγραψαν στις Αρχές τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, αναφέροντας ότι είδαν το ελικόπτερο να κάνει περιστροφές στον αέρα, σαν να «φέρνει σβούρες», και στη συνέχεια να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται, πλέον, όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι προκάλεσε την πτώση, από την κατάσταση του ελικοπτέρου και τις συνθήκες της πτήσης, μέχρι τις μαρτυρίες όσων βρέθηκαν κοντά στο σημείο.

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Ηλικίας 30 και 31 ετών το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Σίφνο

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος του ελικοπτέρου Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες, οι οποίοι ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert.

Οι δυο τους ζούσαν στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το δυστύχημα

«Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρονται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

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Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου».