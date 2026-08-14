Βελτιωμένη η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων -Κάηκαν 3.500 στρέμματα - iefimerida.gr

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στη Σίβηρη Κασσάνδρας, όπου εξελίχθηκε το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, η ολονύχτια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε πολύ καλά αποτελέσματα και σήμερα το πρωί η εικόνα είναι σημαντικά βελτιωμένη.

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Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται διαβροχές και αντιμετωπίζονται τυχόν μικρές εστίες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Πυροσβεστική: Κάηκαν 3.500 στρέμματα από τα συνολικά 334.000

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς. Η συνολική έκταση της Κασσάνδρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.



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Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

Πυροσβεστική: Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή

Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξαρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Για το λόγο αυτό και εκδόθηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό και στη συνέχεια τρία μηνύματα απομάκρυνσης από το 112, ενώ μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών 446 άτομα σε ασφαλές σημείο.

Ο μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων και κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.