Σχολικός αγώνας Πάφου: Οι καταγγελίες και τα δάκρυα των παιδιών που δεν στέγνωσαν ακόμα - iefimerida.gr

Η μέρα που ένας αγώνας έγινε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα δεν ξεχνιέται.

Ένας πατέρας που το παιδί του συμμετείχε στον επίμαχο αγώνα της Πάφου περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι αθλητές τότε και που εξακολουθούν να ζούνε μέχρι σήμερα, ενώ προπονητής εφήβων και αθλητική ψυχολόγος μιλούν για τις επιπτώσεις της αδικίας στον αθλητισμό. Ένα κλάμα στα αποδυτήρια. Ένα βλέμμα που ψάχνει απάντηση. Μια τσάντα που την επομένη ξαναμπαίνει στην πλάτη για προπόνηση.



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Τον περασμένο Μάρτιο, στην Πάφο, ο αγώνας ανάμεσα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τη διαιτησία. Οι καταγγελίες διερευνώνται και οι ευθύνες θα κριθούν από τις αρμόδιες αρχές. Όμως πίσω από την έρευνα υπάρχουν παιδιά που ζουν ακόμη μέσα σε εκείνον τον αγώνα.



Στο ντοκιμαντέρ του iefimerida.gr που επιμελήθηκε η Κατερίνα Μαραγκού,﻿ γονείς αθλητών περιγράφουν πώς βλέπουν τα παιδιά τους να ξαναβλέπουν τα βίντεο, να δέχονται τηλέφωνα από φίλους και να στεναχωριούνται ξανά. Ο προπονητής Χρήστος Σγουρίτσας εξηγεί πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια στον σχολικό αθλητισμό και γιατί η αντιπαλότητα μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.

Η αθλητική ψυχολόγος Φροσώ Πατσού εξηγεί ότι δεν πονάει η ήττα, αλλά το αίσθημα ότι κάποιοι άλλοι κινούν τα νήματα. Τι πληγώνει πραγματικά ένα παιδί; Η ήττα ή η αίσθηση ότι δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη σε μια δίκαιη διαδικασία; Και τι θα μείνει, όταν αδειάσουν οι κερκίδες και σβήσουν τα φώτα του γηπέδου;