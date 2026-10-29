Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Τι λένε οι μαθητές του σχολικού αγώνα που φέρεται να χειραγωγήθηκε -«Το να αδικείς παιδιά είναι τραγικό» - iefimerida.gr

Νέες μαρτυρίες για τον αμφιλεγόμενο σχολικό αγώνα μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στον απόηχο αποκαλύψεων για τα στημένα παιχνίδια μπάσκετ, γονείς και αθλητές μιλούν στο «LiveNews» για όσα συνέβησαν στο γήπεδο, μετά τις καταγγελίες για αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε σχολικές ομάδες της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τη διαιτησία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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Η ομάδα της Πάτρας, αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ με 13 πόντους, τέσσερα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη, έπειτα από μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων που αμφισβητήθηκαν έντονα.

Γονέας αθλητή της ηττημένης ομάδας είπε: «Τα παιδιά πικράθηκαν πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι μου και είδαμε το παιχνίδι 200 φορές. Φίλος του γιου μου, μου είπε χαρακτηριστικά: "Κυρία Ζωή, βιάσανε τις ψυχές μας"».

«Δεν έχω δει ποτέ παρόμοια διαιτησία»

Παίκτης της ηττημένης ομάδας από τη Θεσσαλονίκη περιγράφει στο «Live News» όσα ακολούθησαν μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι το σχολείο του είχε προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να αναδείξει όσα θεωρούσε άδικα.

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«Από τότε το σχολείο κινήθηκε, έκανε κάποιες προσπάθειες να φανεί ότι υπάρχει όντως μία αδικία. Το οποίο πλέον βγήκε και στη φόρα. Τότε, απλά, ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν ότι και καλά δεν σφύριξαν καλά οι διαιτητές. Εν τέλει, ισχύει κάτι άλλο. Όπως φαίνεται τουλάχιστον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν έχει συναντήσει ξανά ανάλογη διαιτητική αντιμετώπιση. «Δεν έχω δει ποτέ παρόμοια διαιτησία, τόσο αισχρή δηλαδή» σημειώνει, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι αποφάσεις των διαιτητών ευνόησαν την αντίπαλη ομάδα.

«Το ότι αδικείς παιδιά και ότι στήνεις αγώνες παιδιών είναι τραγικό», προσθέτει.

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Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, το κλίμα μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με μαθητές της ομάδας της Θεσσαλονίκης να αποχωρούν από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια.

Τι απαντά μαθητής της νικήτριας ομάδας

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν δίνει στο «Live News» και ένας από τους μαθητές της ομάδας της Πάτρας, ο οποίος απορρίπτει την εκτίμηση ότι η νίκη τους ήταν αποτέλεσμα προσυνεννόησης ή χειραγώγησης του αγώνα.

«Κανείς δεν ξέρει αν αληθεύουν αυτά που λέγονται. Όπου και να πάμε ακούμε γι' αυτά. Μας ρωτάνε συμμαθητές, διάφορα άλλα παιδιά. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι νομίζει. Πολλά από αυτά που γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η ομάδα μας κέρδισε επειδή ήταν ένα στημένο παιχνίδι. Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα και κερδίσαμε με την αξία μας», υποστηρίζει.

Ο μαθητής επισημαίνει ότι οι παίκτες δεν έχουν καμία εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες, ενώ ξεκαθαρίζει πως οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά των δύο σχολείων παραμένουν καλές.

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«Εμείς, τα παιδιά, είμαστε τελείως εκτός από αυτό που γίνεται. Δηλαδή, εμείς και αν δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν ξέραμε, θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα το ξέραμε. Τα παιδιά του σχολείου της Υπατίας τα ξέρουμε. Γνωριζόμαστε χρόνια και με αρκετούς είμαστε και φίλοι. Δεν έχουμε έχθρες μεταξύ μας και ό,τι γίνεται μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου μένει εκεί», αναφέρει.

Οι υποψίες για τα μόρια και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Την ίδια ώρα, παίκτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω από την καταγγελλόμενη αλλοίωση του αποτελέσματος ενδέχεται να υπήρχαν συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία σχετίζονται με τα μόρια που μπορούν να εξασφαλίσουν οι μαθητές μέσω αθλητικών διακρίσεων, αλλά και με τη συμμετοχή σε διεθνείς σχολικές διοργανώσεις.

«Εγώ πιθανολογώ πως όλο αυτό έγινε και για τα μόρια και, δεύτερον, κυρίως έγινε, πιστεύω, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα», υποστηρίζει.

Οι νέες μαρτυρίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τις καταγγελίες για τη συγκεκριμένη σχολική αναμέτρηση, με τους μαθητές των δύο ομάδων να περιγράφουν διαφορετικά όσα εκτυλίχθηκαν στο γήπεδο, και το ζήτημα της ενδεχόμενης αλλοίωσης του αποτελέσματος να παραμένει αντικείμενο αμφισβήτησης.