Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη -Ένας τραυματίας - iefimerida.gr

Σύγκρουση αυτοκινήτου με σχολικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο ατύχημα έγινε περίπου στις 07:00 στην οδό Πλαστήρα, στην Ευκαρπία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος
Όπως αναφέρει το thestival, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.
Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.
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