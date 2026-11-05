 Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη -Ένας τραυματίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη -Ένας τραυματίας

Ομάδα ΔΙΑΣ στον δρόμο
Φωτογραφία αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI
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Σύγκρουση αυτοκινήτου με σχολικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε περίπου στις 07:00 στην οδό Πλαστήρα, στην Ευκαρπία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος

Όπως αναφέρει το thestival, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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