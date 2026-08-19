Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές: Πώς θα μειωθεί το κόστος συμμετοχής των μαθητών, τι προβλέπεται για τα κινητά, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας - iefimerida.gr

Νέους κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών στις σχολικές εκδρομές θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας, με τα κινητά και το κόστος των εκδρομών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Έτσι, μία σημαντική αλλαγή για τις οικογένειες αποτελεί η δυνατότητα δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων να συνεργάζονται για την πραγματοποίηση κοινών εκδρομών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

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Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη μείωση του κόστους συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης επιχειρείται να περιοριστεί, ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή των μαθητών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι νέες ρυθμίσεις για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών, με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Τι άλλο αλλάζει στις σχολικές εκδρομές

Τουλάχιστον 6 εκδρομές στα Δημοτικά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου για πρώτη φορά καθορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

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Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συνδέονται με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και με την περιβαλλοντική συνείδηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική αγωγή και τη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των παιδιών.

Αλλαγές και στα Ειδικά Σχολεία

Διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών των Ειδικών Σχολείων στις εκδρομές, καθώς το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής για την πραγματοποίηση μιας μετακίνησης μειώνεται από 70% σε 50%.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μη πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής δράσης λόγω χαμηλότερης συμμετοχής.

Οι εκδρομές συνδέονται με δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις που συνδέονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

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Μεταξύ άλλων προβλέπονται δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, ανάπλασης χώρων, αλλά και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τι αλλάζει με τα κινητά στις εκδρομές

Αυστηρότεροι είναι οι κανόνες και για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής.

Το κινητό παραδίδεται στη συνέχεια στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ποινικό μητρώο για το προσωπικό των τουριστικών γραφείων

Στο νέο πλαίσιο ενισχύονται και οι δικλίδες ασφαλείας κατά τη διοργάνωση των μετακινήσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές οφείλουν να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και οι ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

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Περισσότερες ημέρες για Erasmus

Αλλαγές προβλέπονται και για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Ο περιορισμός των 14 ημερών δεν ισχύει όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.