Αποδοκίμασαν τον δήμαρχο στον Άγιο Δημήτριο που ακύρωσε την παρέλαση λόγω πιθανής κακοκαιρίας -Μαθητές παρέλασαν μόνοι τους - iefimerida.gr

Την πρωτοβουλία να παρελάσει μόνο του για να τιμήσει την 28η Οκτωβρίου πήρε χθες ένα σχολείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Λόγω της κακοκαιρίας και των προγνώσεων για καταρρακτώδη βροχή και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ο Δήμος -ο μόνος στην Αττική- αποφάσισε από την προηγούμενη ημέρα να ματαιώσει τη μαθητική παρέλαση.

Ωστόσο, εχθές στον Άγιο Δημήτριο επικρατούσε όλη την ημέρα μια ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια. Έτσι, ένα σχολείο αποφάσισε να παρελάσει μόνο του, για να τιμήσει την επέτειο του «Όχι».

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Με πρωτοβουλία των δασκάλων και των γονέων, οι μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου φόρεσαν τη στολή τους και παρέλασαν υπερήφανα μόνοι τους στη γειτονιά, στον δρόμο μπροστά στο σχολείο τους.

Μαθητές στον Άγιο Δημήτριο παρέλασαν μόνοι τους μπροστά από το σχολείο τους / Πολίτες Δήμου Αγίου Δημητρίου Facebook

Μαθητές στον Άγιο Δημήτριο παρέλασαν μόνοι τους μπροστά από το σχολείο τους / Πολίτες Δήμου Αγίου Δημητρίου Facebook

Μαθητές στον Άγιο Δημήτριο παρέλασαν μόνοι τους μπροστά από το σχολείο τους / Πολίτες Δήμου Αγίου Δημητρίου Facebook

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Αποδοκίμασαν τον δήμαρχο στη δοξολογία

Η απόφαση του δημάρχου Αγίου Δημητρίου να ακυρώσει τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου επικαλούμενος τις προβλέψεις για κακοκαιρία, προκάλεσε την έντονη αντίδραση γονέων, κατοίκων και δημοτών.

Κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ιερό Ναό, ο δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, αποδοκιμάστηκε έντονα με γιουχαΐσματα, ειρωνικά σχόλια και φωνές («ντροπή» και «έξω») από γονείς και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί.

Οι γονείς και οι δημότες θεώρησαν την απόφαση υπερβολική ή άδικη, εκφράζοντας την οργή τους επειδή τα παιδιά τους είχαν προετοιμαστεί για την επέτειο.