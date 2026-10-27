Σχολεία: Ποιες αργίες «έρχονται» μετά την 28η Οκτωβρίου -Το μοναδικό τριήμερο, ο «χάρτης» διακοπών για τους μαθητές - iefimerida.gr

Κλειστά θα είναι αύριο, 28η Οκτωβρίου, τα σχολεία με τον καιρό να... κρίνει αν θα γίνουν οι παρελάσεις ανά την Ελλάδα.

Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, αρκετοί «ψάχνουν» το ημερολόγιο ώστε να εντοπίσουν τις επόμενες αργίες.

Οι μαθητές θα πρέπει να περιμένουν αρκετά για το πρώτο και μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς, που θα έρθει την Καθαρά Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2027.

Κατά τα άλλα, το σχολικό ημερολόγιο δεν δημιουργεί άλλες συνεχόμενες τριήμερες αποχές από τα μαθήματα, λόγω του τρόπου με τον οποίο «πέφτουν» οι υπόλοιπες αργίες.

Οι αργίες και οι διακοπές στα σχολεία

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026: Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Χριστούγεννα: Τα σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και οι διακοπές διαρκούν έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου.

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027: Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2027: Το Πάσχα θα εορταστεί στις 2 Μαΐου 2027. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους.

Πρωτομαγιά 2027: Συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο και προβλέπεται μεταφορά της αργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027, όμως η αργία δεν προσφέρει ημέρα ξεκούρασης στους μαθητές, καθώς τα σχολεία θα έχουν ολοκληρώσει τη λειτουργία τους.

Στις σχολικές αργίες προστίθενται η ημέρα εορτής του πολιούχου της έδρας κάθε σχολείου και η ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής, όπου προβλέπεται.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027, οπότε και ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές.