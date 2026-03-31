Σχολεία: Οι ημερομηνίες-«σταθμοί» μέχρι το καλοκαίρι -Πότε σταματούν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια - iefimerida.gr

Η σχολική χρονιά 2025-26 οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τους μαθητές να μετρούν αντίστροφα για το Πάσχα, τις εξετάσεις αλλά και τις καλοκαιρινές διακοπές.

Πρώτος «σταθμός» πριν από την τελική ευθεία είναι οι διακοπές για το Πάσχα, οι οποίες ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκούν έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου.

Έτσι, τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή 3 Απριλίου και ανοίγουν ξανά τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Σχολεία: Η επιστροφή μετά το Πάσχα και οι εξετάσεις

Μετά το Πάσχα, οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία για το τελευταίο διάστημα της χρονιάς, το οποίο οδηγεί στις προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλήνιες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στα Γυμνάσια τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου 2026 και ακολουθούν οι εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα Ιουνίου.

Στα Λύκεια, η λήξη των μαθημάτων έρχεται στις 15 Μαΐου 2026, με τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να συνεχίζουν με ενδοσχολικές εξετάσεις μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται έως τα τέλη Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου και ολοκληρώνονται στις αρχές Ιουνίου.

Δύο τριήμερα μετά το Πάσχα

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, αλλά και των εξετάσεων, διακόπτεται ευχάριστα από δύο τριήμερα, της Πρωτομαγιάς και του Αγίου Πνεύματος, δίνοντας ανάσες ξεκούρασης στους μαθητές.

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται οριστικά στα μέσα Ιουνίου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών.