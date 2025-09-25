Δικογραφία σε βάρος 28χρονου για απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη -Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ - iefimerida.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησαν και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έστελνε απειλητικά μηνύματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο των μηνυμάτων περιλάμβανε απειλές τόσο προς τον ίδιο όσο και προς μέλη της οικογένειάς του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

