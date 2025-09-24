Το σχέδιο του ΙΣΑ για τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά - iefimerida.gr

Στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ιατρικός κόσμος και το σύστημα υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, κατά την 9η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Στη σύνοδο αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και οι προκλήσεις της νησιωτικότητας στον τομέα της υγείας, με έμφαση στις ελλείψεις προσωπικού, τις δυσκολίες πρόσβασης στις δομές υγείας και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Πρόεδρος ΙΣΑ: «Κλειδιά» για τη βιωσιμότητα των νησιών η τηλεϊατρική και η τοπική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επισήμανε ότι μέσα από στοχευμένες πολιτικές και συντονισμένες δράσεις μπορούν να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία για όλους τους νησιώτες, ενώ υπογράμμισε ότι η τηλεϊατρική και η τοπική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού είναι κλειδιά για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των νησιών.

Η στρατηγική για την υγειονομική στήριξη των νησιών

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην στρατηγική για τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά με έμφαση στις εξής πρωτοβουλίες:

• Εξειδικευμένοι γενικοί γιατροί με τηλεϊατρική: Τοποθέτηση γιατρών με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση τηλεϊατρικών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα μικρά νησιά.

• Χαρτογράφηση του πληθυσμού: Δημιουργία πλήρους καταγραφής των κατοίκων, για να γνωρίζουμε κάθε στιγμή πόσοι είναι καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς ή έχουν άλλες χρόνιες παθήσεις.

• Διατήρηση γιατρών για τουλάχιστον τρία χρόνια: Με την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εμπειρία στην τοπική φροντίδα, με παράλληλη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για διαμονή και διαβίωση.

• Δευτεροβάθμια περίθαλψη από τα νομαρχιακά νοσοκομεία: Δημιουργία ενός διχτυού προστασίας για τους κατοίκους των μικρών νησιών, μειώνοντας παράλληλα τις άσκοπες και κοστοβόρες αερομεταφορές.