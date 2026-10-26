Πλημμύρισαν δρόμοι από την σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική -Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου [Βίντεο] - iefimerida.gr

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την χώρα από το βράδυ της Κυριακής. Έντονες καταιγίδες σημειώθηκαν και στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο.

Από την συσσώρευση υδάτων έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

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Άνεμοι και θερμοκρασία



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και τα νότια και από ανατολικές στις υπόλοιπες περιοχές, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν βαθμιαία έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου καιρού

Σημειώνεται ότι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην αναβάθμιση της προειδοποίησης που είχε εκδώσει την Κυριακή (25/10) σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη (28/10).

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Πού έπεσε η περισσότερη βροχή σήμερα -Οι 8 περιοχές

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (70 χιλιοστά) και ακολούθησε το Κορωπί (49 χιλιοστά).

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας.

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ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και την 28η Οκτωβρίου

Νωρίτερα, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε την Κυριακή (25/10), καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα σήμερα και για περισσότερες περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)

α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την χώρα από το βράδυ της Κυριακής. Έντονες καταιγίδες σημειώθηκαν και στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο.

Από την συσσώρευση υδάτων έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.