Σέρρες: Πτώση ανελκυστήρα σε κατάστημα -Στο νοσοκομείο δυο γυναίκες - iefimerida.gr

Ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες σε κατάστημα στις Σέρρες μετά από πτώση ασανσέρ.

Σύμφωνα με το lionnews.gr λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Κομνηνών, ανελκυστήρας ανοιχτού τύπου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έπεσε στο υπόγειο καταστήματος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ οι δύο τραυματισμένες γυναίκες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά τους με τα ασθενοφόρα.