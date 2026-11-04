 Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του - iefimerida.gr
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Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του

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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε προανακριτικά την κατηγορία, δηλώνοντας αθώος.

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του, την 1η Αυγούστου, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα ο θάνατός του αποδόθηκε σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από πλήξη με θλων όργανο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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