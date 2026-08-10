 Σέρρες: Προσήχθησαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - iefimerida.gr
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Σέρρες: Προσήχθησαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Χαλκιδική, περιπολικό
Φωτογραφία: EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ο μυστηριώδης θάνατος του 66χρονου Γερμανού υπηκόου στις Σέρρες συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές.

Αν και τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ξεκάθαρα, η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του αδελφού και του ανιψιού του θύματος.

Ο 66χρονος λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός, τους είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, λίγο πριν ξεψυχήσει, φέρεται να είχε πάει στο νοσοκομείο των Σερρών καταγγέλλοντας ξυλοδαρμό, ωστόσο οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι.

Έτσι οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

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