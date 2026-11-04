Ο 36χρονος ύποπτος πατροκτόνος στις Σέρρες έδινε συνέντευξη λίγα λεπτά πριν την σύλληψή του -«Ο πατέρας μου είχε πρόβλημα με το αλκοόλ» - iefimerida.gr

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Σερρών ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Εξερχόμενος σήμερα από τα δικαστήρια, οδηγούμενος με χειροπέδες, ο ύποπτος πατροκτόνος δήλωσε στις κάμερες: «Είμαι αθώος, θα φανεί η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο 36χρονος είχε βρει νεκρό τον πατέρα του την 1η Αυγούστου και, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται ότι αυτός ήταν ο δράστης της δολοφονίας του, πιθανότατα με σφυρί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 14:00.

Ο δικηγόρος του 36χρονου, Γιάννης Γιάντσιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, τόνισε ότι μέχρι την Παρασκευή θα καταθέσουν στον ανακριτή η μητέρα και άλλοι μάρτυρες.

Ο δικηγόρος μίλησε επίσης για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα εδώ και πολλά χρόνια προς τον γιο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τόνισε ότι η υπεράσπιση θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που, όπως είπε, θα αντικρούσουν τις αντιφάσεις του 36χρονου στην κατάθεσή του.

Εδινε συνέντευξη λίγα λεπτά πριν την σύλληψή του

Λίγα λεπτά πριν από τη σύλληψή του χθες - και ενώ ήταν ταμπουρωμένος στο σπίτι του, ο 36χρονος έδινε συνέντευξή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Στην συνέντευξή του, στο 3.10 του βίντεο, ο συλληφθείς δήλωνε: «Ο πατέρας μου είχε πρόβλημα με το αλκοόλ. Είμαι αθώος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μπαμπάς μου είχε βαριά ψυχολογικά προβλήματα και λόγω αλκοολισμού. Το καλοκαίρι είχε έρθει εδώ (στο σπίτι μου) με τον μπαλτά στο χέρι και τον είχε πάρει η αστυνομία. Δηλαδή εγώ τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω συνέχεια στην αστυνομία και να καταγγέλλω τα περιστατικά ; Αυτοί δεν ξέρουν ότι ο πατέρας μου είχε πρόβλημα με το αλκοόλ, είχε πρόβλημα με μένα;» είπε ο 36χρονος στον δημοσιογράφο Στρατή Λημνιό, μιλώντας του τηλεφωνικά σχεδόν μισή ώρα πριν τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Ο συλληφθείς στην συνέχεια επιμένει στην εκδοχή της δολοφονίας του πατέρα του από μία οικογένεια Ρομά που είχε έρθει πρόσφατα στην περιοχή την περίοδο του εγκλήματος και μετά έφυγαν για την Κρήτη λίγες εβδομάδες μετά.

«22 χρόνια στο σπίτι δεν είχαμε πρόβλημα, και ήρθαν αυτοί και δημιούργησαν τόσα προβλήματα και παίρνουν τηλέφωνα ανώνυμα στη Νικολούλη ότι υπήρχε μεγάλος διαπληκτισμός πατέρα και γιου» είπε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχαν προβλήματα αλλά ήταν στιγμιαία, δεν κρατούσε μανιάτικο ούτε ό ένας ούτε ο άλλος» τόνισε ο 36χρονος, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει για πιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του, καθώς είναι αθώος.

Όπως είπε, θα ζητήσει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξέταση DNA από τα νύχια του πατέρα του, για να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

«Δεν έχω άγχος, ούτε στρες, ότι είναι να γίνει θα γίνει» είπε κλείνοντας, ενώ μετά από λίγη ώρα συνελήφθη.