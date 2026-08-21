 Σέρρες: Κατασχέθηκαν 47 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Κατασχέθηκαν 47 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων

Δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο
Φωτογραφία: rethnea
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σαράντα επτά δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων κατάσχεσε η Αστυνομία σε διάφορες περιοχές των Σερρών συλλαμβάνοντας έναν άνδρα για την καλλιέργειά τους.

Σύλληψη άνδρα που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε δασικές περιοχές των Σερρών συνολικά 14 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 50 έως 190 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε άλλη αγροτική περιοχή των Σερρών διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά 27 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του διαπιστώθηκε να καλλιεργεί 6 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 40 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3,2 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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