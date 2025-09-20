Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης -Του πέταξαν καφέδες και νερά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένταση επικράτησε στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας στις Σέρρες, όπου και βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.



Όπως αναφέρει το infonews24, μετά το τέλος της ομιλίας του υφυπουργού, αγρότες και κτηνοτρόφοι τον προπηλάκισαν, του πέταξαν νερά και καφέδες.



Ο κ. Ανδριανός αποχώρησε από τον χώρο του Συνεδρίου χάρη στην ισχυρή αστυνομική δύναμη.



«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν, μεταξύ άλλων, στον υφυπουργό. «Έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα», του φώναξε ένας κτηνοτρόφος.