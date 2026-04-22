Τα σενάρια για την εξαφάνιση της Ελευθερίας που εξετάζουν οι Αρχές -Οι τελευταίες επικοινωνίες του πρώην της, τα σημάδια που είχε - iefimerida.gr

Ως μία πολύ καλή και προστατευτική μητέρα για τα τρία της παιδιά περιγράφεται η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, η εξαφάνιση της οποίας στην Κρήτη έχει μετατραπεί σε θρίλερ.

«Κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης, θεωρούνταν ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος ωστόσο βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης 21/4/2026, από τον αδερφό του που ήταν και αυτός που ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση, η ζήλια, ο χωρισμός

Άμεσα οι αστυνομικοί μετέβησαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Μαλεβή, εκεί όπου εντόπισαν τη σορό του. Ο 40χρονος βρισκόταν σε καθιστή θέση σε χωμάτινο πρανές έχοντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο. Κοντά του είχε μία επαναληπτική καραμπίνα και στην κάννη της δύο φυσίγγια, ενώ στο έδαφος οι αστυνομικοί βρήκαν έναν κάλυκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση τους είχε εντάσεις και ο ίδιος φέρεται να ζήλευε την 43χρονη η οποία ήταν και αυτή που είχε δώσει τέλος στη σχέση τους. Υπάρχουν αναφορές πως λόγω της ζήλιας που είχε, της είχε τοποθετήσει ακόμα και gps στο αυτοκίνητό της για να γνωρίζει πού πηγαίνει.

Παρ' όλα αυτά, τόσο ο ίδιος όσο και η Ελευθερία Γιακουμάκη, μετά τον χωρισμό τους, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, είχαν προχωρήσει τη ζωή τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ε. Γιακουμάκη εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή

Τα ίχνη της χάθηκαν την περασμένη Κυριακή, όταν στις 11 το πρωί έφυγε από το σπίτι της με το άσπρο τζιπ της. Στη 1.20 τα ξημερώματα της Δευτέρας ο γιος της δήλωσε την εξαφάνιση της με τους αστυνομικούς να εξετάζουν από την πρώτη στιγμή εάν ο 40χρονος είχε κάποια σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 20/4 τον προσήγαγαν θέλοντας να αντλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Το πρωί της Τρίτης 21/4 τον κάλεσαν στο τηλέφωνο από την Ασφάλεια λέγοντάς του πως ήθελαν εκ νέου να πάει στο Τμήμα έτσι ώστε να τους διευκρινίσει κάποια πράγματα. Αυτό ίσως να ήταν κάτι που τον έκανε να νιώσει πως ενδεχομένως να στενεύει ο κλοιός γύρω του, εάν τελικά αποδειχθεί πως σχετίζεται με την εξαφάνιση της 43χρονης.

Μάλιστα στη γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε συνάψει δεσμό τελευταία της αποκάλυψε ότι ήταν σε δύσκολη θέση. Συγκεκριμένα, αφού είχε κληθεί εκ νέου από τους αστυνομικούς, η εν λόγω γυναίκα φέρεται να του έστειλε μήνυμα για να πάει να τον δει με τον ίδιο να απαντάει πως ήταν πολύ πιεσμένος.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσει και την ακριβή ώρα θανάτου αφού ο αδερφός του τον εντόπισε νεκρό στις 6 το απόγευμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Drone σαρώνουν την περιοχή

Οι Αρχές εξετάζουν την περίπτωση είτε να συναντήθηκε τυχαία με την Ελευθερία Γιακουμάκη, ενώ εκείνη επέβαινε στο τζιπ της είτε να είχαν δώσει ακόμα και κάποιο ραντεβού. Δεν αποκλείεται να προσπάθησε να την κυνηγήσει με αποτέλεσμα το όχημά της να πέσει τελικά σε γκρεμό.

Πρόκειται για το όρος Γιούχτα, δυτικά των Αρχανών και νότια της πόλης του Ηρακλείου, με υψόμετρο 811 μέτρα. Η περιοχή εκεί «σαρώνεται» από ντρόουν έτσι ώστε να εντοπίσουν το αυτοκίνητό της, αφού δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί οικειοθελώς.

Από το βιντεληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, «βλέπουν» το όχημά της να κινείται προς αυτή την περιοχή, χωρίς όμως να φαίνεται κάποιος άλλος μαζί της.

Μάλιστα και ο ίδιος ο 40χρονος φαίνεται να είχε χτυπήσει με το μηχανάκι αφού είχε εκδορές στα χέρια του και το μηχανάκι του είχε υποστεί ζημιές. Αυτό που δυσκολεύει τις έρευνες, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές κεραίες στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί το ακριβές στίγμα του κινητού της, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναμένεται το «άνοιγμα» του κινητού του τηλεφώνου, που ίσως δώσει σημαντικές απαντήσεις. Μέσα από αυτό ενδεχομένως να προκύψει κάποια επικοινωνία με την Ελευθερία, κάποιος τσακωμός ή και ραντεβού το οποίο μπορεί να είχαν δώσει.