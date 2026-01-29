Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Ηγουμενίτσα - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:40, 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Ηγουμενίτσας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 6,1 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για σεισμό 3,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρο της δόνησης να υπολογίζεται στα 7 χιλιόμετρα

ανατολικά της Ηγουμενίτσας, με το εστιακό βάθος να είναι στα πέντε χιλιόμετρα.