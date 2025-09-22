Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Άγιο Όρος.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 04:19 και είχε επίκεντρο 11 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών του Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,8 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κατέγραψε τον σεισμό στα 5 Ρίχτερ.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.