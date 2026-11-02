Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου - iefimerida.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 18:49, με το επίκεντρο να βρίσκεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά, στην περιοχή του Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή.
Η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο