Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου - iefimerida.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 18:49, με το επίκεντρο να βρίσκεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά, στην περιοχή του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή.

Η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.