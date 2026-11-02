 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός στο Λασίθι
Σεισμός στο Λασίθι
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 18:49, με το επίκεντρο να βρίσκεται 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά, στην περιοχή του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 28,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή.

Η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης παρακολουθείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεισμός Λασίθι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ