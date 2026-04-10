Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ναύπακτο, αισθητός σε Αντίρριο, Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία - iefimerida.gr

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 8:40 το πρω στην Ναύπακτο, στο Αντίρριο, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε ένα χιλιόμετρο, δυτικά της Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, βορειοδυτικά από την Ναύπακτο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
