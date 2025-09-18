 Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας

σεισμός
σεισμός / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε το πρωί της Πέμπτης στο Άστρος Κυνουρίας.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 10:28, με το επίκεντρό της να καταγράφεται 3 χιλιόμετρα νότια του Άστρους Κυνουρίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ασθενώς αισθητή σε κοντινές περιοχές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεισμός Άστρος Κυνουρίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ