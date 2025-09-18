Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε το πρωί της Πέμπτης στο Άστρος Κυνουρίας.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 10:28, με το επίκεντρό της να καταγράφεται 3 χιλιόμετρα νότια του Άστρους Κυνουρίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ασθενώς αισθητή σε κοντινές περιοχές.