Σεισμικό «ξύπνημα» στο Άγιο Όρος -Τι κρύβει το ρήγμα που έδωσε τα 4,8 Ρίχτερ - iefimerida.gr

Η νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε χθες τα ξημερώματα το Άγιον Όρος, έφερε και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων τη σεισμική ζώνη που εκτείνεται δυτικά της χερσονήσου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ οι ειδικοί μιλούν για ένα υποθαλάσσιο ρήγμα που κινείται αριστερόστροφα, με κατεύθυνση ΒΔ–ΝΑ, και φαίνεται να «δουλεύει» αθόρυβα εδώ και ένα χρόνο περίπου. «Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η χθεσινή δόνηση μεγέθους 4,8 αποτελεί μια συνέχεια μιας σμηνοσειράς που ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2024. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 10 γεγονότα άνω των 4 Βαθμών με τον μεγαλύτερο να είναι τα 5,3 τον περασμένο Ιούνιο» αναφέρει στο iefimerida ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Δρ. Αθανάσιος Γκανάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά η δυναμικότητα του ρήγματος δεν είναι πλήρως γνωστή, αλλά όπως εξηγεί «η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων σεισμών». Το ρήγμα το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων είναι παράλληλο με τις δυτικές ακτές του Αγίου Όρους και βρίσκεται δυτικά των Καρυών.

Αρετή Πάνου: «Ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ είναι από τους μεγαλύτερους της τελευταίας τριετίας»

Από την πλευρά της, η σεισμολόγος του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ Αρετή Πάνου, σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι ο σεισμός των 4,8 βαθμών είναι από τους μεγαλύτερους της τελευταίας τριετίας. «Ο σεισμός είναι από τους μεγαλύτερους που καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ έχουν σημειωθεί κάποιες μετασεισμικές δονήσεις. Τις αναλύουμε και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί».

Προειδοποίηση για την σεισμική δραστηριότητα στον Άθω -Η εξήγηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Ενώ σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι από τον Αύγουστο του 2024 η δραστηριότητα στην περιοχή έλαβε χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας η οποία εξελίσσεται μεταξύ Ουρανούπολης και Δάφνης. «Σεισμός στον Άθω μεγέθους 4.8. Η δράση ξεκίνησε το Μάιο 2024. Τον Αύγουστο 2024 έλαβε χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας μεταξύ Ουρανούπολης και Δάφνης, μια περιοχή που μέχρι τότε αποτελούσε ένα εντυπωσιακό σεισμικό κενό. Είμαστε οι μόνοι που το εντοπίσαμε έγκαιρα από τότε, προσδιορίζοντας ως ανώτατη οροφή αναμενόμενου μεγέθους το 6,0. Οι εκτιμήσεις μας τεκμηριώθηκαν με μηνύματα στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ. Έκτοτε τα μεγέθη ανέβηκαν διαδοχικά στο 4.7, 4.9 και έφθασαν 5.3 στις 7.6.2025, δλδ με πολύ αργή προσεισμική ακολουθία. Στον Άθω συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που συνέβη στη Σαντορίνη, όπου είχαμε ταχύτατη εξέλιξη της ακολουθίας. Τα σεισμικά φαινόμενα συχνά ακολουθούν πρότυπα (patterns) συμπεριφοράς αλλά ποτέ δεν είναι ακριβώς ίδια».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η σμηνοσειρά αυτή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πόσο ακόμα θα διαρκέσει και έτσι η περιοχή παρακολουθείται.