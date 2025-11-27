 Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός στη Κρήτη
Σεισμός στη Κρήτη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 58,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεισμός Κρήτη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ