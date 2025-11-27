Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης - iefimerida.gr

Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 02:08.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 58,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος των βορείων παραλίων του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.