SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - iefimerida.gr

Σε έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προχώρησε σήμερα η SEAJETS.
Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026,
Αναχωρήσεις Από Πειραιά:
WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο
CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο
EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη
CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
Αναχωρήσεις Από Λαύριο:
TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο
SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο
Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο