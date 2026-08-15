SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - iefimerida.gr

Σε έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προχώρησε σήμερα η SEAJETS.

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026,

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:



TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.