Η φωτιά στο Ακραίφνιο κατέστρεψε ολοσχερώς κτηνοτροφική μονάδα -Κάηκαν καλλιέργειες και ζώα - iefimerida.gr

Σοβαρές καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ακραίφνιο, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, και συγκεκριμένα 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, και από αέρος 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, διανύοντας απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, ενώ πέρασε ακόμη και την Εθνική Οδό, κινούμενη προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και την περιοχή του παλιού νοσοκομείου. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση του μετώπου.

Ολοσχερής καταστροφή φάρμας

Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφηκε σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται πάνω από το νεκροταφείο του χωριού. Η εγκατάσταση καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μονάδα φιλοξενούνταν περίπου 60 μοσχάρια καθώς και πρόβατα. Αρκετά ζώα δεν κατάφεραν να διαφύγουν και βρήκαν τραγικό θάνατο από τη φωτιά, ενώ όσα σώθηκαν έχουν διασκορπιστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σημαντικές είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες, καθώς κάηκαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη»

Ο κάτοικος της περιοχής Νίκος Ανδρίτσος, μιλώντας για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, ανέφερε ότι οι θυελλώδεις άνεμοι συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Όπως δήλωσε, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, ωστόσο η ένταση των ανέμων καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση του μετώπου.

«Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη γιατί είχε πάρα πολύ αέρα και βοήθαγε πάρα πολύ τη φωτιά. Η κινητοποίηση έγινε άμεσα από την πυροσβεστική βέβαια, έκλεισαν οι άνθρωποι κάποια σημεία, αλλά ήταν ανεξέλεγκτη επειδή είχε πάρα πολύ αέρα. ​Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά, κάηκαν πάρα πολλά ελαιόδεντρα, φιστικιές. Εκτός από αυτό, και στη φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου... Εδώ πέρα είχε εξήντα μοσχάρια, εκτός τα πρόβατα που είδα και μηχανήματα. Βλέπω έχει σώσει αρκετά μηχανήματα από εδώ, αλλά εντάξει, έπαθε μεγάλη ζημιά. ​Είναι και άλλες εκτάσεις. Η φωτιά πέρασε περίπου τα τέσσερα χιλιόμετρα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση παλιό νοσοκομείο. Στη διασταύρωση Ταξιάρχη με το παλιό νοσοκομείο είχε μεγάλη έκταση η φωτιά λόγω του αέρα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ. ΑΣ., κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Νωρίτερα, στις 15:32, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.