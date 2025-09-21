Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας - iefimerida.gr

Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κουνούπι Αργολίδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για το έργο της πυρόσβεσης επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Επίσης είχε μήνυμα εκκένωσης από το 112 για την περιοχή Βεργαίικα, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.