 Σε ύφεση η φωτιά στη Θεσσαλονίκη -Έκαιγε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στη Θεσσαλονίκη -Έκαιγε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία

Σε ύφεση η φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

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