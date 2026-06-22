Σε ύφεση η φωτιά στη Θεσσαλονίκη -Έκαιγε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία - iefimerida.gr

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
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