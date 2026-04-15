Σε συναγερμό η Ορεστιάδα: Αναμένεται μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία στον ποταμό Άρδα - iefimerida.gr

Σημαντική εισροή υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στον ποταμό Άρδα στην περιοχή της Ορεστιάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Ειδικότερα, η δημοτική Αρχή συστήνει στους πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να μην πλησιάζουν τον ποταμό καθώς θα εισέλθουν σε αυτόν μεγάλες ποσότητες νερού στο πλαίσιο των ετήσιων τεχνικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται στο φράγμα Ιβαΐλοβγκραντ της Βουλγαρίας.

Επίσης, προς αποφυγή ατυχημάτων συστήνεται η μη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων, ιδίως των Καστανεών και των Ριζίων καθώς και της γέφυρας της Ελιάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ