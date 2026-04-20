Σε σοβαρή κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από κουπαστή του σχολείου της στο Χαϊδάρι -Πώς έγινε το ατύχημα - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο «Αγία Σοφία» η 13χρονη που σήμερα το πρωί έπεσε από την κουπαστή μπαλκονιού του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Η κατάστασή της εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και αυτή τη στιγμή οδηγείται στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, έχει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα βάσης κρανίου, όπως και κάταγμα λεκάνης (στην αριστερή πλευρά). Επίσης, εντοπίστηκε αριστερός πνευμοθώρακας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη έπεσε από την κουπαστή του σχολείου της διερευνούν οι Αρχές.

Όλα συνέβησαν περί τις 11 το πρωί στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής των μαθητών μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η 13χρονη μαθήτρια, που φοιτά στην Α' Γυμνασίου, φαίνεται -σύμφωνα με άλλους μαθητές που μίλησαν για το συμβάν- πως ήταν καθιστή στην κουπαστή του μπαλκονιού του 1ου ορόφου, όταν πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός - πίσω, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά το συμβάν η διευθύντρια του Γυμνασίου κάλεσε το ΕΚΑΒ, και μέσα σε τρία λεπτά κινητή μονάδα έφτασε στο σχολείο. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου εισήχθη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεση ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας για το συμβάν στο Χαϊδάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, το υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν στο σχολείο του Χαϊδαρίου και έδωσε εντολή να σταλούν ψυχολόγοι και ειδικοί για να στηρίξουν τα παιδιά που βρίσκονταν σε σοκ. Επίσης, οι μαθητές του Γυμνασίου σχόλασαν αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ ενημερώθηκαν και όλοι οι γονείς.

