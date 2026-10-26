Σε Red Code η Ρόδος λόγω κακοκαιρίας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων - iefimerida.gr

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται η Ρόδος, όπως και το σύνολο των Δωδεκανήσων, από σήμερα έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Ο συναγερμός τίθεται λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ρόδου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει για τα Δωδεκάνησα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, ενώ ζητείται να τηρούνται οι αποκλεισμοί δρόμων και οι υποδείξεις των υπηρεσιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ