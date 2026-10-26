 Σε Red Code η Ρόδος λόγω κακοκαιρίας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Ρόδος λόγω κακοκαιρίας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων

Επί ποδός η πυροσβεστική
Επί ποδός η πυροσβεστική / (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται η Ρόδος, όπως και το σύνολο των Δωδεκανήσων, από σήμερα έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Ο συναγερμός τίθεται λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ρόδου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει για τα Δωδεκάνησα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, ενώ ζητείται να τηρούνται οι αποκλεισμοί δρόμων και οι υποδείξεις των υπηρεσιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ρόδος κακοκαιρία καιρός πλημμύρες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ