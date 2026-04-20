Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι -Περίπου 3,5 ώρες κράτησε το χειρουργείο - iefimerida.gr

Πολύ κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.



Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργείο, το οποίο διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 13χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ και η κατάστασή της κρίνεται πολύ κρίσιμη.



Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, η 13χρονη είχε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα βάσης κρανίου, όπως και κάταγμα λεκάνης (στην αριστερή πλευρά). Επίσης, εντοπίστηκε αριστερός πνευμοθώρακας.



Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Η μαθήτρια της Α' Γυμνασίου φαίνεται -σύμφωνα με άλλους μαθητές που μίλησαν για το συμβάν- πως ήταν καθιστή στην κουπαστή του μπαλκονιού του 1ου ορόφου, όταν πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός - πίσω, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.



Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και εντός τριών λεπτών κινητή μονάδα έφτασε στο σχολείο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» είπε καθηγήτρια της 13χρονης

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε σε κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» είπε στο Mega καθηγήτρια της 13χρονης.



«Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα» πρόσθεσε.