Σε πολύ καλή κατάσταση νοσηλεύεται ο 13χρονος που τον δάγκωσε οχιά στη Σύρο -Δεν χρειάστηκε καν αντιοφικό ορό - iefimerida.gr

Μία πολύ ευχάριστη ανατροπή φέρνουν οι πληροφορίες του iefimerida από την Σύρο.

Σε πολύ καλή κατάσταση και μόνον για προληπτικούς λόγους το 13χρονο αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Σύρου, καθώς δέχθηκε δήγμα από οχιά.

Σύρος: Στον 13χρονο δεν χορηγήθηκε ούτε αντιοφικός ορός

Η κατάσταση της υγείας του 13χρονου αγοριού είναι τόσο καλή, ευτυχώς, σε σημείο στο οποίο οι γιατροί του νοσοκομείου Σύρου δεν χρειάστηκε να του χορηγήσουν αντιοφικό ορό.

Τόσο η διακομιδή του στο νοσοκομείο Σύρου όσο και η νοσηλεία του στην παιδιατρική κλινική του ιδρύματος χαρακτηρίζονται ως απολύτως προληπτικά μέτρα και τίποτε περισσότερο.