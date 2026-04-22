Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα 22 Απριλίου «Χρόνια πολλά» - iefimerida.gr

Σήμερα Τετάρτη, 22 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Νεάρχου, Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Νέαρχος, Νιάρχος,

Ναθαναήλ, Ναθάνης,

Ναθαναήλος, Ναθαναήλης,

Ναθαναηλία, Ναθανηλία.

Άγιος Ναθαναήλ ο Απόστολος

Ο Άγιος Ναθαναήλ (Σίμων ο Ζηλωτής ή Βαρθολομαίος – υιός του Θολομαίου) καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Κύριος πραγματοποίησε το πρώτο του θαύμα.

Ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος και του ανήγγειλε την υλοποίηση της προφητείας στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια έγινε ένας εκ των 12 Αποστόλων για τον οποίο ο Κύριος έπλεξε το εγκώμιο λέγοντας:« Ιδε αληθής Ισραηλίτης, εν ω δόλη ουκ έστιν». Η αποστολική δράση του Απόστολου Ναθαναήλ επεκτείνεται μέχρι την Αφρική, τη Μαυριτανία και τη Βρετανία, όπου και σταυρώθηκε από ειδωλολάτρες.