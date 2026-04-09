Σε ποια μουσεία γίνονται 135 προσλήψεις -Σχεδόν όλες χωρίς πτυχίο - iefimerida.gr

Πάνω από 130 προσλήψεις, συνολικά 135, γίνονται, μέσω ΑΣΕΠ, σε δύο μουσεία της Ελλάδας. Οι θέσεις εργασίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

61 προσλήψεις στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού

Πρόκειται για το Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, που προσλαμβάνει 61 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού - 2 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδ. ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων - 50 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδ. ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων - 3 θέσεις

ΔΕ Εργατοτεχνιτών Ειδ. Ε Εργατοτεχνιτών Αρχαιολογικών/Αναστηλωτικών εργασιών - 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 5 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Πολιτισμού ή μέσω της gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της αίτησης και την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται την αίτησή τους όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή, ενώ μπορούν να την αναιρέσουν και να την υποβάλουν εκ νέου έως τη λήξη της προθεσμίας.

74 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Επίσης σε 74 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη.

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού - 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού - 1 θέση

ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ειδ. ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων - 63 θέσεις

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ειδ. ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων - 4 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων - 4 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 1 θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ. Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, βγήκαν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2025, που αφορά 450 μόνιμες προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται έως και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)